Юран назвал клуб РПЛ, который в первом круге его удивил

Бывший главный тренер «Химок» и других команд Сергей Юран назвал главное удивление первого круга РПЛ.

«Что касается клубов, то очень удивил «Оренбург». Они приобрели хороших легионеров, которые действительно делают разницу, приносят очки команде. Спортивный отдел клуба качественно сработал», – считает Юран.