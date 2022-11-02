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    Юран назвал клуб РПЛ, который в первом круге его удивил

    Бывший главный тренер «Химок» и других команд Сергей Юран назвал главное удивление первого круга РПЛ.

    «Что касается клубов, то очень удивил «Оренбург». Они приобрели хороших легионеров, которые действительно делают разницу, приносят очки команде. Спортивный отдел клуба качественно сработал», – считает Юран.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11811

      Алексей З 24 минуты назад

      "Откуда деньги, Зин ?"
      Клуб содержит и владеет им Газпром, не много ли для одной лиги ?
      А потом пытаются опровергнуть заявления о фарм-клубах.

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