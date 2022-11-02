Рианчо: «Каррера может возглавить любой топ-клуб»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо верит, что Массимо Каррера может работать в топ-клубах Европы.

«Массимо Каррера — специалист высокого уровня, отличный тренер. Он доказал это своей работой в «Спартаке». Я уверен, что Каррера сейчас не тренирует исключительно по собственному решению. Массимо способен возглавить любой европейский топ-клуб.

Не зря недавно говорили, что он может стать тренером «Ювентуса». Думаю, рано или поздно Каррера вернется к работе», — сказал Рианчо.