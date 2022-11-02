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    Рианчо: «Каррера может возглавить любой топ-клуб»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо верит, что Массимо Каррера может работать в топ-клубах Европы.

    «Массимо Каррера — специалист высокого уровня, отличный тренер. Он доказал это своей работой в «Спартаке». Я уверен, что Каррера сейчас не тренирует исключительно по собственному решению. Массимо способен возглавить любой европейский топ-клуб.

    Не зря недавно говорили, что он может стать тренером «Ювентуса». Думаю, рано или поздно Каррера вернется к работе», — сказал Рианчо.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 07:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11811

      Алексей З 10 минут назад

      Можно говорить что угодно, но тренер должен работать. Любой простой, в любой деятельности влияет на квалификацию.

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