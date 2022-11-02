Тренер «Марселя» вышел на поле во время победной голевой атаки «Тоттенхэма»

Главный тренер «Марселя» Игор Тудор не сдержал себя во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Тоттенхэма» (1:2).

Во время голевой атаки соперника на 90+5 минуте (ставшей победной) Тудор вышел за пределы технической зоны и оказался на поле.

Вероятно, Тудор получит штраф от УЕФА.

«Марсель» вылетел из еврокубков.

Тудор принял команду летом.

Скриншот эфира «Матч ТВ».