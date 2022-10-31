Джикия: «Хочу сыграть на чемпионате мира в 2026 году»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил о желании сыграть на ЧМ-2026.

— Заканчивается контракт у Карпина как у тренера сборной. Вы хотели бы его продления?

— Этот вопрос необходимо задавать в РФС. У нас с Валерием Георгиевичем потрясающие отношения, на сегодня он тренер сборной — надеюсь, он вызовет меня сейчас.

— У вас есть надежда когда-нибудь сыграть на чемпионате мира?

— Когда? В 2026 году? Я хочу.

— А надежда есть?

— Надежда умирает последней.