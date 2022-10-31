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    Джикия: «Хочу сыграть на чемпионате мира в 2026 году»

    Капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил о желании сыграть на ЧМ-2026.

    — Заканчивается контракт у Карпина как у тренера сборной. Вы хотели бы его продления?

    — Этот вопрос необходимо задавать в РФС. У нас с Валерием Георгиевичем потрясающие отношения, на сегодня он тренер сборной — надеюсь, он вызовет меня сейчас.

    — У вас есть надежда когда-нибудь сыграть на чемпионате мира?

    — Когда? В 2026 году? Я хочу.

    — А надежда есть?

    — Надежда умирает последней.

    • Россию не допустили до стыков ЧМ-2022.
    • Команду Валерия Карпина отстранили от отбора к Евро-2024.
    • В 2026 году чемпионат мира пройдет в США, Мексике и Канаде.

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    Источник: «РБ Спорт»

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