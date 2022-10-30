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    Аршавин: «РПЛ превращается в чемпионат пенальти. С VAR мы как обезьяна с гранатой»

    Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин недоволен обилием пенальти в РПЛ.

    «Мы превращаемся в чемпионат пенальти. По статистике, наверное, впереди Европы всей. С этим VAR мы как обезьяна с гранатой. Нам его дали, а что делать с ним, не знаем. Понятно, деньги выделили – надо освоить. А на остальное денег нет», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».

    • «Зенит» Аршавина с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: телеграм-канал «Газета с того света»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +294

      НикКин 30 минут назад

      Газпром и есть одна большая проблема РПЛ что хотят то и делают развали весь футбол в стране так скоро и до хоккея доберутся

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      Рейтинг: +11127

      alex1951 53 минуты назад

      2016г. .... ,,это ваши проблемы,,

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