Аршавин: «РПЛ превращается в чемпионат пенальти. С VAR мы как обезьяна с гранатой»

Газпром и есть одна большая проблема РПЛ что хотят то и делают развали весь футбол в стране так скоро и до хоккея доберутся
Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин недоволен обилием пенальти в РПЛ.
«Мы превращаемся в чемпионат пенальти. По статистике, наверное, впереди Европы всей. С этим VAR мы как обезьяна с гранатой. Нам его дали, а что делать с ним, не знаем. Понятно, деньги выделили – надо освоить. А на остальное денег нет», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».
- «Зенит» Аршавина с отрывом лидирует в РПЛ.