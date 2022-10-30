Аршавин: «РПЛ превращается в чемпионат пенальти. С VAR мы как обезьяна с гранатой»

Заместитель генерального директора «Зенита» Андрей Аршавин недоволен обилием пенальти в РПЛ.

«Мы превращаемся в чемпионат пенальти. По статистике, наверное, впереди Европы всей. С этим VAR мы как обезьяна с гранатой. Нам его дали, а что делать с ним, не знаем. Понятно, деньги выделили – надо освоить. А на остальное денег нет», – сказал Аршавин в эфире телеканала «Матч Премьер».