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    Гаджиев: «Из Гогниева может получиться хороший тренер»

    Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил работу коллеги из «Химок» Спартака Гогниева.

    — Гогниеву дадут поработать во время паузы на чемпионат мира?

    — Никто не знает, но, скорее всего, последуют какие‑то выводы, если Гогниев сам еще их не сделал. В любом случае я хотел бы, чтобы он добавлял, становился более уравновешенным. В этом плане тоже надо расти, уметь выдерживать напряжение. Из него может сложиться хороший тренер, нам нужны свои специалисты. С одной стороны, мы говорим, что нужны молодые российские тренеры, которым должны помогать расти, но с другой, спрос к ним тоже должен быть соответствующим.

    • «Химки» не побеждают 15 матчей подряд.
    • Команда идет в зоне вылета.
    • Гогниев принял «Химки» в сентябре.

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    Источник: «Матч ТВ»

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