Гаджиев: «Из Гогниева может получиться хороший тренер»

Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил работу коллеги из «Химок» Спартака Гогниева.

— Гогниеву дадут поработать во время паузы на чемпионат мира?

— Никто не знает, но, скорее всего, последуют какие‑то выводы, если Гогниев сам еще их не сделал. В любом случае я хотел бы, чтобы он добавлял, становился более уравновешенным. В этом плане тоже надо расти, уметь выдерживать напряжение. Из него может сложиться хороший тренер, нам нужны свои специалисты. С одной стороны, мы говорим, что нужны молодые российские тренеры, которым должны помогать расти, но с другой, спрос к ним тоже должен быть соответствующим.