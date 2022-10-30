Гаджиев: «Из Гогниева может получиться хороший тренер»

Бывший главный тренер «Анжи», «Крыльев Советов» и других команд РПЛ Гаджи Гаджиев оценил работу коллеги из «Химок» Спартака Гогниева.
— Гогниеву дадут поработать во время паузы на чемпионат мира?
— Никто не знает, но, скорее всего, последуют какие‑то выводы, если Гогниев сам еще их не сделал. В любом случае я хотел бы, чтобы он добавлял, становился более уравновешенным. В этом плане тоже надо расти, уметь выдерживать напряжение. Из него может сложиться хороший тренер, нам нужны свои специалисты. С одной стороны, мы говорим, что нужны молодые российские тренеры, которым должны помогать расти, но с другой, спрос к ним тоже должен быть соответствующим.
- «Химки» не побеждают 15 матчей подряд.
- Команда идет в зоне вылета.
- Гогниев принял «Химки» в сентябре.
Источник: «Матч ТВ»