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    Примера. Левандовски на 94-й минуте принес «Барселоне» победу над «Валенсией»

    «Барселона» в 12-м туре чемпионата Испании победила «Валенсию». Единственный гол на 90+4 минуте забил Роберт Левандовски.

    «Барселона» возглавила таблицу, но у «Реала» матч в запасе. «Валенсия» Дженнаро Гаттузо идет десятой.

    У «Валенсии» в шести последних матчах одна победа.

    Испания. Примера. 12-й тур

    Валенсия – Барселона – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Левандовски, 90+4.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    29.10.2022 23:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +10

      namsaifs 1 час назад

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      Рейтинг: +1486

      koli4ka 2 часа назад

      ну и славненько...

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