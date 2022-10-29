Примера. Левандовски на 94-й минуте принес «Барселоне» победу над «Валенсией»

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«Барселона» в 12-м туре чемпионата Испании победила «Валенсию». Единственный гол на 90+4 минуте забил Роберт Левандовски.
«Барселона» возглавила таблицу, но у «Реала» матч в запасе. «Валенсия» Дженнаро Гаттузо идет десятой.
У «Валенсии» в шести последних матчах одна победа.
Испания. Примера. 12-й тур
Валенсия – Барселона – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Левандовски, 90+4.