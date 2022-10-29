Агент: «Вагнер обязательно придет в ЦСКА, когда клуб пригласит»

Агент нападающего бразильского «Спорт Ресифи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что игрок готов к возвращению в ЦСКА.

«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождeмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем.

Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем. В любом статусе», – сказал Феррейра.