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    Агент: «Вагнер обязательно придет в ЦСКА, когда клуб пригласит»

    Агент нападающего бразильского «Спорт Ресифи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что игрок готов к возвращению в ЦСКА.

    «Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождeмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем.

    Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем. В любом статусе», – сказал Феррейра.

    • Накануне Вагнер оформил хет-трик в матче бразильской Серии В.
    • Вагнер в июле перешел в «Спорт Ресифи» из «Мидтьюлланда».
    • 38-летний форвард забил 7 голов в 16 матчах.

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    Источник: Metaratings

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7702

      nik55 5 минут назад

      на пенсию заработать ?

      0
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      Рейтинг: +1173

      mama1991 9 минут назад

      придет вагнер в цска и всех в армию возьмет

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