Агент: «Вагнер обязательно придет в ЦСКА, когда клуб пригласит»

Агент нападающего бразильского «Спорт Ресифи» Вагнера Лава Эвандро Феррейра сообщил, что игрок готов к возвращению в ЦСКА.
«Вагнер питает особую привязанность к ЦСКА! В данный момент мы сосредоточены на том, чтобы вывести «Спорт Ресифи» в Серию A. Это очень сложная задача, но она выполнима. Давайте дождeмся окончания чемпионата, чтобы узнать, по какому пути мы пойдем.
Когда нас пригласит ЦСКА, мы обязательно приедем. В любом статусе», – сказал Феррейра.
- Накануне Вагнер оформил хет-трик в матче бразильской Серии В.
- Вагнер в июле перешел в «Спорт Ресифи» из «Мидтьюлланда».
- 38-летний форвард забил 7 голов в 16 матчах.
Источник: Metaratings