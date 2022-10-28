Мостовой не считает ошибкой переход Бакаева в «Зенит»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

«Даже спустя время ошибкой переход Бакаева вряд ли можно назвать. Сами понимаете, когда ты переходишь в «Зенит», то сразу процентов на 80 можешь надеть чемпионскую медаль. С другой стороны, вряд ли он думал, что будет так мало играть.

Честно говоря, я сам удивляюсь, почему он так мало играет. Даже на замену его выпускают ненадолго. Но здесь ничего не сделаешь. Если в любую команду РПЛ добавить Малкома, Вендела, Клаудиньо, то они тоже всех усадят на скамейку.

Единственный вопрос, что его можно выпускать и на полчаса, а дают Бакаеву вообще минут 10-15 максимум. Это не совсем хорошо. Одно дело, когда ты мало играешь и борешься за десятое место, а другое дело, когда ты мало играешь, но идешь на первом месте с отрывом.

Если Бакаева сейчас отдать в аренду, то он не затеряется ни в одной команде чемпионата. Он был один из лучших в «Спартаке», поэтому ему любой клуб России по силам. Просто в «Зените» так получилось, там играют Барриос, Сантос, Вендел и другие не менее классные легионеры. Кого надо убирать, чтобы ставить Бакаева? Никого не уберешь.

Но в аренду уходить смысла нет: еврокубков нет, в чемпионате идут на первом месте, сейчас в Кубке подтянутся. Шанса своего дождется», – сказал Мостовой.