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    Мостовой не считает ошибкой переход Бакаева в «Зенит»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

    «Даже спустя время ошибкой переход Бакаева вряд ли можно назвать. Сами понимаете, когда ты переходишь в «Зенит», то сразу процентов на 80 можешь надеть чемпионскую медаль. С другой стороны, вряд ли он думал, что будет так мало играть.

    Честно говоря, я сам удивляюсь, почему он так мало играет. Даже на замену его выпускают ненадолго. Но здесь ничего не сделаешь. Если в любую команду РПЛ добавить Малкома, Вендела, Клаудиньо, то они тоже всех усадят на скамейку.

    Единственный вопрос, что его можно выпускать и на полчаса, а дают Бакаеву вообще минут 10-15 максимум. Это не совсем хорошо. Одно дело, когда ты мало играешь и борешься за десятое место, а другое дело, когда ты мало играешь, но идешь на первом месте с отрывом.

    Если Бакаева сейчас отдать в аренду, то он не затеряется ни в одной команде чемпионата. Он был один из лучших в «Спартаке», поэтому ему любой клуб России по силам. Просто в «Зените» так получилось, там играют Барриос, Сантос, Вендел и другие не менее классные легионеры. Кого надо убирать, чтобы ставить Бакаева? Никого не уберешь.

    Но в аренду уходить смысла нет: еврокубков нет, в чемпионате идут на первом месте, сейчас в Кубке подтянутся. Шанса своего дождется», – сказал Мостовой.

    • Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 17 матчах.
    • При этом в стартовом составе он выходил всего 3 раза, 2 из них – в Кубке России.

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    Источник: Betonmobile

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