Нигматуллин: «Венеция» интересуется Чаловым? Игроку высокого уровня нечего там делать»

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

«Эта новость выглядит немного странной. Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы и они собираются выходить в Серию А. Мне кажется, что Чалов, после того как поиграл в чемпионате Швейцарии в достаточно хорошем клубе, если и хочет вернуться в Европу, то в команду такого же высокого уровня.

«Венеция», при всeм уважении к Денису Черышеву, которому желаю выйти на свой высокий уровень, пока не такой клуб. Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое, – игроку высокого уровня там делать нечего. Я в своe время сделал такую ошибку. Чалову желаю мою ошибку не повторять», – сказал Нигматуллин.