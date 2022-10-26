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    Нигматуллин: «Венеция» интересуется Чаловым? Игроку высокого уровня нечего там делать»

    Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин высказался об интересе «Венеции» к форварду ЦСКА Федору Чалову.

    «Эта новость выглядит немного странной. Я не слежу за Серией В, может, у «Венеции» какие-то космические планы и они собираются выходить в Серию А. Мне кажется, что Чалов, после того как поиграл в чемпионате Швейцарии в достаточно хорошем клубе, если и хочет вернуться в Европу, то в команду такого же высокого уровня.

    «Венеция», при всeм уважении к Денису Черышеву, которому желаю выйти на свой высокий уровень, пока не такой клуб. Я сам играл в Серии В и понимаю, что это такое, – игроку высокого уровня там делать нечего. Я в своe время сделал такую ошибку. Чалову желаю мою ошибку не повторять», – сказал Нигматуллин.

    • В этом сезоне 24-летний Чалов забил 11 голов и сделал 2 ассиста в 16 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 7,5 миллиона евро.
    • Контракт нападающего с ЦСКА действует до 2024 года.

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    Источник: Metaratings

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