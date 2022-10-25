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    Аршавин назвал четыре составляющих успеха «Зенита»

    Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, за счет каких факторов петербургская команда уже несколько лет остается самой успешной в России.

    – В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита» – поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?

    – Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба.

    Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом после 14 туров.
    • Команда становилась чемпионом России в 4 сезонах подряд.

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    Источник: «Татар-информ»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +682

      Докторо123 5 минут назад

      А Зениту не скучно в РПЛ ? С таким финансированием ему надо в АПЛ играть или назначить в начале сезона ЧЕМПИОНОМ и не мешать другим клубам играть...Когда Зенит начнет приносить пользу РОДИНЕ, а не финансировать Бразилию и др. страны ?

      0
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      Рейтинг: +9511

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      4 составляющие это
      Деньги , деньги , деньги и еще раз деньги...
      Причем народные !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +35

      Bomjipidary 54 минуты назад

      Газпром, бабло, бразильцы, и нет аршавина

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +2953

      Ziklop > Bomjipidary 50 минут назад

      ты что такое, рой навоз рылом своим в свинарнике свинка, Аршавин в Зените деньги получает, должность имеет, а тебя в свинарнике имеют!

      1
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      Рейтинг: +287

      FCSpartakM 1 час назад

      бабло и влияние, из этого вытекает все остальное

      0
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      Рейтинг: +17556

      Cleaner 1 час назад

      Четыре составляющих успеха «Зенита»:
      1. БАБЛО.
      2. БАБЛО.
      3. БАБЛО.
      4. БАБЛО.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1145

      шахта Заполярная 1 час назад

      А что тут называть, тут и так все знают.
      Денег народных в нахаляву немерено
      Судьи кто прикормлен, кто запуган
      Админ ресурс и срам Т.В.
      С таким набором даже Barmaleushka будет топ тренером

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +7911

      piligrim1986 1 час назад

      эм, бабло, дюков, судьи, бабло

      4
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      Рейтинг: +16108

      Barmaleushka > piligrim1986 1 час назад

      бабло , Алекперов , бомантан и нытьё .

      2
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      Рейтинг: +63

      Болотоход 2 часа назад

      Еще один маразматик в стиле Г. Орлова.

      3
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