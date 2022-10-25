Аршавин назвал четыре составляющих успеха «Зенита»

А Зениту не скучно в РПЛ ? С таким финансированием ему надо в АПЛ играть или назначить в начале сезона ЧЕМПИОНОМ и не мешать другим клубам играть...Когда Зенит начнет приносить пользу РОДИНЕ, а не финансировать Бразилию и др. страны ?
Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, за счет каких факторов петербургская команда уже несколько лет остается самой успешной в России.
– В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита» – поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?
– Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба.
Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов.
- «Зенит» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом после 14 туров.
- Команда становилась чемпионом России в 4 сезонах подряд.