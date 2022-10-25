Аршавин назвал четыре составляющих успеха «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, за счет каких факторов петербургская команда уже несколько лет остается самой успешной в России.

– В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита» – поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?

– Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба.

Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов.