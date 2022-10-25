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Аршавин назвал четыре составляющих успеха «Зенита»

25 октября 2022, 17:52
10

Экс-футболист «Зенита» Андрей Аршавин рассказал, за счет каких факторов петербургская команда уже несколько лет остается самой успешной в России.

– В чем, на ваш взгляд, секрет успехов «Зенита» – поддержка «Газпрома», тренерский талант Сергея Семака или что-то еще?

– Я думаю, это, прежде всего, хороший состав, финансирование, хороший тренер и нормальные отношения внутри клуба.

Поэтому все это приносит стабильность и спокойствие, нет нервотрепок и футболисты спокойно добиваются результатов.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с 7-очковым отрывом после 14 туров.
  • Команда становилась чемпионом России в 4 сезонах подряд.

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Источник: «Татар-информ»
Россия. Премьер-лига Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (10)
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piligrim1986
1666711211
эм, бабло, дюков, судьи, бабло
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шахта Заполярная
1666712669
А что тут называть, тут и так все знают. Денег народных в нахаляву немерено Судьи кто прикормлен, кто запуган Админ ресурс и срам Т.В. С таким набором даже Barmaleushka будет топ тренером
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FCSpartakM
1666712911
бабло и влияние, из этого вытекает все остальное
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Bomjipidary
1666714730
Газпром, бабло, бразильцы, и нет аршавина
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САДЫЧОК
1666716580
4 составляющие это Деньги , деньги , деньги и еще раз деньги... Причем народные !
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mihail200606
1666719555
Газпром главная составляющая...
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JTherry
1666720751
Шава пытается пробудить в бом.жах самые низменные инстинкты, основанные на ложном представлении о собственном величии... на самом деле ларчик открывается просто - бабло, льющееся рекой из недр госкомпании на ЗП туземцев + админресурс...)
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