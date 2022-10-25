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    Аршавин: «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит РПЛ»

    Экс-футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о доминировании «Зенита» в РПЛ.

    – Глядя на то, как «Зенит» разбирается с Москвой в этом чемпионате, кто-то говорит, что он уже чемпион. Есть основания для таких мыслей?

    – Так или иначе, за последние два-три года «Зенит» приучил к тому, что он главный фаворит чемпионата. Сейчас он это доказывает.

    А что касается Москвы – игроки «Зенита» не то чтобы по-особому настраиваются на столичные команды, но более сконцентрированно подходят к играм с любыми сильными соперниками. Команда Семака вообще с ними играет лучше, чем с теми, кто уступает ей в классе.

    В других играх футболисты позволяют себе где-то недобежать, где-то – недонастроиться. А с равными «Зенит» очень дисциплинирован и практически всегда выигрывает.

    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • Отрыв от «Спартака» – 7 очков.

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    Источник: Sport24

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