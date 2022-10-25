Гендиректор «Сочи»: «Будет ли уволен тренер после 0:7 с «Зенитом»? Я бы вас уволил»

Разумеется, кто будет увольнять тренера сочи, за идеально проделанную работу по сливу покровителям... Журналист и правда дурачок, если не понимает элементарного. Наша газпрем лига и бом*жатник, пробили очередное дно.. В следующий раз дойдут до того, что и на поле выходить не станут, просто распишут счет и кто забил. Сраную бом*жатню можно поздравить со сраным чемпионством
Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба после поражения от «Зенита» (0:7) в 14-м туре РПЛ.
«Моя реакция на 0:7? Даже не знаю, как ее описать вам. Почему сразу что‑то будет с тренерским штабом? Вот я бы вас уволил. Такие матчи бывают, к сожалению, — сказал Рубашко.
- Команда на 20-й минуте осталась вдесятером.
- «Сочи» идет на 8-м месте в лиге.