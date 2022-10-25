Гендиректор «Сочи»: «Будет ли уволен тренер после 0:7 с «Зенитом»? Я бы вас уволил»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко ответил на вопрос о возможной отставке главного тренера клуба после поражения от «Зенита» (0:7) в 14-м туре РПЛ.

«Моя реакция на 0:7? Даже не знаю, как ее описать вам. Почему сразу что‑то будет с тренерским штабом? Вот я бы вас уволил. Такие матчи бывают, к сожалению, — сказал Рубашко.