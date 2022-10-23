«Спартак» провел турнир памяти жертв трагедии в «Лужниках». Абаскаль, Ребров, Ещенко участвовали

«Спартак» организовал традиционный турнир «Кубок памяти», который проводится в память о жертвах трагедии в «Лужниках» на матче 1982 года против «Харлема», когда в давке погибли десятки человек.

Мероприятие состоялось в Сокольниках. Открыл турнир главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль. От клуба на поле в качестве игроков выходили Артeм Ребров и Андрей Ещенко, бывшие футболисты команды Александр Павленко и Денис Бояринцев, а также пресс-атташе Дмитрий Зеленов и переводчик Владимир Иринчеев.