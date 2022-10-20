«Спартак» изменил оформление соцсетей в память о трагедии на матче с «Харлемом»

Сегодня, 20 октября, исполнилось 40 лет со дня трагедии на матче Кубка УЕФА между «Спартаком» и «Харлемом». По официальным данным, в давке после игры погибли 66 человек, 61 пострадал.
В память о трагедии «Спартак» изменил оформление аккаунтов в социальных сетях на траурное.
- Трагические события случились на стадионе имени Ленина, который сейчас носит название «Лужники».
- Многие погибшие были подростками.
- На домашнем стадионе «Спартака» «Открытие Арена» сейчас есть мемориальная доска в память о трагедии.
Источник: телеграм-канал «Спартака»