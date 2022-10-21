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    Рассказов ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нового соглашения с клубом.

    «В перерыве матча с «Факелом» болельщики начали писать, чтобы мне предложили новый контракт? Не обсуждали (смеeтся).

    Хорошая шутка в телеграм-каналах! Пускай люди веселятся – я только рад этому», – сказал Рассказов.

    • 24-летний футболист – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду он провел 84 матча, забил 3 гола и сделал 3 ассиста.
    • Контракт Рассказова с клубом истекает в июне.

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    Источник: «Чемпионат»

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