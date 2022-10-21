Рассказов ответил на вопрос о продлении контракта со «Спартаком»

Защитник «Спартака» Николай Рассказов прокомментировал ситуацию с возможным подписанием нового соглашения с клубом.

«В перерыве матча с «Факелом» болельщики начали писать, чтобы мне предложили новый контракт? Не обсуждали (смеeтся).

Хорошая шутка в телеграм-каналах! Пускай люди веселятся – я только рад этому», – сказал Рассказов.