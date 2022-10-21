Быстров: «Новая формула Кубка России – фигня полная. Никакой продуманности»

Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о новом формате Кубка России.

– Как относитесь к новой формуле Кубка России?

– Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.