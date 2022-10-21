Быстров: «Новая формула Кубка России – фигня полная. Никакой продуманности»

Конечно фигня - ведь Зенит только третий в подгруппе, впрочем ему не привыкать занимать место в хвосте подгрупп в кубках, а так как сейчас еврокубков нет, то хоть здесь "отличиться" )))
Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о новом формате Кубка России.
– Как относитесь к новой формуле Кубка России?
– Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.
- Новый формат Кубка введен из-за неучастия клубов РПЛ в еврокубках.
- Финал состоится в «Лужниках» в мае.