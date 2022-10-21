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    Быстров: «Новая формула Кубка России – фигня полная. Никакой продуманности»

    Бывший игрок «Зенита» Владимир Быстров высказался о новом формате Кубка России.

    – Как относитесь к новой формуле Кубка России?

    – Фигня полная. Плюс большой в том, что больше матчей, а минус в самом формате, который еще сырой. Продуманности никакой.

    • Новый формат Кубка введен из-за неучастия клубов РПЛ в еврокубках.
    • Финал состоится в «Лужниках» в мае.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +19477

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Конечно фигня - ведь Зенит только третий в подгруппе, впрочем ему не привыкать занимать место в хвосте подгрупп в кубках, а так как сейчас еврокубков нет, то хоть здесь "отличиться" )))

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