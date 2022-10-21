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  • Экс-скаут «Динамо»: «Договорились о покупке Думбия за 3,5 миллиона, но Кобелев отказался. Через полгода ЦСКА заплатил 7»

Экс-скаут «Динамо»: «Договорились о покупке Думбия за 3,5 миллиона, но Кобелев отказался. Через полгода ЦСКА заплатил 7»

21 октября 2022, 10:21
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Бывший руководитель селекционной службы «Динамо» Владислав Бондаренко рассказал, как клуб упустил возможность нападающего Сейду Думбия.

— Из-за Кобелева «Динамо» упустило Сейду Думбия?

— Да, я два раза был в Швейцарии, уже договорился и с «Янг Бойз», и с игроком, и с его агентами. Мы практически закрыли сделку. Оставалось перевести в Берн три с половиной миллиона евро — и все, Думбия в «Динамо»!

— Три с половиной?! ЦСКА за него семь заплатил!

— Да. Но спустя полгода, когда Думбия за «Янг Бойз» еще больше мячей наколотил. Он и в России с первого же матча начал забивать. В том числе «Динамо»... Для меня до сих пор загадка, что смущало в нем Кобелева.

— Андрей Николаевич привел хоть один аргумент?

— Нет. Он не из тех, кто будет приводить доводы, что-то объяснять. Не нравится, и точка! Работать с Кобелевым очень тяжело. Своеобразный человек, с каким-то своим видением футбола. Всегда поступает так, как хочет. Переубедить нереально, другой точки зрения для него не существует.

Я не удивлен, что он давно без работы. В «Динамо» у Кобелева было много шансов. Но извлечь из них ничего не смог. Бронза-2008 так и осталась для него потолком.

  • Думбия 34 года.
  • Африканский футболист завершил карьеру летом.
  • Он трижды становился чемпионом России в составе ЦСКА.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо ЦСКА Думбия Сейду
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ALEX ML
1666343535
Завидую безмозглым
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