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    Отец Мелешина подтвердил, что сын подписал новый контракт со «Спартаком»

    Алексей Мелeшин, отец 18-летнего нападающего «Спартака» Павла Мелeшина, подтвердил информацию о том, что его сын подписал новый контракт с московским клубом.

    «Сын не продлил контракт — он у него уже был. Заключил новое соглашение ещe летом, а сейчас было небольшое улучшение — новые условия.

    Если я правильно понял, контракт, который был подписан в молодeжной команде, немного переподписали — добавили год.

    Это его заслуги — он трудится, играет и доказывает. Молодец! Руководство оценило и предложило небольшое продление. Раз клуб предложил, значит, заслужил. Ничего сверхвыдающегося здесь нет», – сказал Мелeшин-старший.

    • 18-летний Мелешин – воспитанник «Спартака».
    • За основную команду он дебютировал в августе.
    • В активе форварда 2 гола в 6 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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