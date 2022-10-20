Отец Мелешина подтвердил, что сын подписал новый контракт со «Спартаком»

Алексей Мелeшин, отец 18-летнего нападающего «Спартака» Павла Мелeшина, подтвердил информацию о том, что его сын подписал новый контракт с московским клубом.

«Сын не продлил контракт — он у него уже был. Заключил новое соглашение ещe летом, а сейчас было небольшое улучшение — новые условия.

Если я правильно понял, контракт, который был подписан в молодeжной команде, немного переподписали — добавили год.

Это его заслуги — он трудится, играет и доказывает. Молодец! Руководство оценило и предложило небольшое продление. Раз клуб предложил, значит, заслужил. Ничего сверхвыдающегося здесь нет», – сказал Мелeшин-старший.