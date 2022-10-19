Рассказов прокомментировал свой гол за «Спартак». Он забил впервые за два года

Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал комментарий после победы над «Факелом» (2:1) в матче Кубка России.

Россиянин забил за московскую команду впервые с 20 июня 2020 года. Тогда он отличился в игре с тульским «Арсеналом» (3:2).

– Давно не забивал, очень рад. Помог команде, рад сам за себя.

– Что вам сказал Шамар, когда вы праздновали гол?

– Он сказал, что специально не касался мяча, оставил мне. Я думал по поводу возможного офсайда. Если бы он коснулся мяча – было бы зафиксировано положение вне игры.

– Гол вы посвятили своему будущему ребенку?

– Нет, посвятил своим детям. Они смотрели матч, поэтому посвятил дочкам гол сегодня.