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    Рассказов прокомментировал свой гол за «Спартак». Он забил впервые за два года

    Защитник «Спартака» Николай Рассказов дал комментарий после победы над «Факелом» (2:1) в матче Кубка России.

    Россиянин забил за московскую команду впервые с 20 июня 2020 года. Тогда он отличился в игре с тульским «Арсеналом» (3:2).

    – Давно не забивал, очень рад. Помог команде, рад сам за себя.

    – Что вам сказал Шамар, когда вы праздновали гол?

    – Он сказал, что специально не касался мяча, оставил мне. Я думал по поводу возможного офсайда. Если бы он коснулся мяча – было бы зафиксировано положение вне игры.

    – Гол вы посвятили своему будущему ребенку?

    – Нет, посвятил своим детям. Они смотрели матч, поэтому посвятил дочкам гол сегодня.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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