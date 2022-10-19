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    «Цель достигнута». Абаскаль – после матча с «Факелом»

    Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 4-го тура Кубка России против «Факела» (2:1).

    • «Спартак» набрал 12 очков и вышел в плей-офф турнира.
    • Общий счет голов в 4 играх – 9:1.

    «Цель достигнута. Эта победа позволила нам гарантировать выход в следующую стадию Кубка России.

    В Воронеже приятно играть, здесь такая атмосфера! Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в 3-4 гола, становится сложно любой команде. Мы снова здесь победили, это о многом говорит, потому что кроме нас здесь выиграли только «Крылья Советов».

    Я рад, что мы выиграли и идем дальше, доволен тем, как прогрессирует наша молодая команда», – сказал Абаскаль.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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