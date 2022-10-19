«Цель достигнута». Абаскаль – после матча с «Факелом»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль подвел итоги матча 4-го тура Кубка России против «Факела» (2:1).

«Спартак» набрал 12 очков и вышел в плей-офф турнира.

Общий счет голов в 4 играх – 9:1.

«Цель достигнута. Эта победа позволила нам гарантировать выход в следующую стадию Кубка России.

В Воронеже приятно играть, здесь такая атмосфера! Если ты не выигрываешь у «Факела» с преимуществом в 3-4 гола, становится сложно любой команде. Мы снова здесь победили, это о многом говорит, потому что кроме нас здесь выиграли только «Крылья Советов».

Я рад, что мы выиграли и идем дальше, доволен тем, как прогрессирует наша молодая команда», – сказал Абаскаль.