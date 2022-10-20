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    Тренер «Факела»: «Спартак» не превосходил нас на голову»

    Главный тренер «Факела» Дмитрий Пятибратов высказался после поражения от «Спартака» в Кубке России.

    • Воронежцы дома уступили со счетом 1:2.
    • У «Спартака» 4 победы в 4 турах Кубка, у «Факела» – 4 поражения.

    – Мы расстроены результатом, но видим положительную динамику – ребята не стараются отбиваться от мяча.

    Есть большая пища для размышлений, будем стараться убрать недочеты. Сказал им, что, если продолжим так двигаться, победы обязательно придут.

    – Шансы на плей‑офф остаются?

    – Никто сдаваться не собирается. У нас еще два матча, рассчитываем на победу. У нас других вариантов нет.

    Думаете, «Спартак» выиграл с большим преимуществом? Мне так не показалось. Да, мы проиграли «Спартаку» три матча, но мы оставались сегодня в игре до последнего.

    Возможно, нам не хватило чуть времени. «Спартак» не превосходил на голову.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 08:48
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10638

      R_a_i_n 14 минут назад

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