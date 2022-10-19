Стало известно, почему Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч с «Факелом»

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, объяснил, почему игрок пропускает матч с «Факелом» в Кубке России.
«Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю.
Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
- В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:0.
- В августе в рамках 7-го тура РПЛ «Спартак» победил в Воронеже со счетом 4:1.
Источник: «Спорт-Экспресс»