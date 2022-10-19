Стало известно, почему Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч с «Факелом»

Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, объяснил, почему игрок пропускает матч с «Факелом» в Кубке России.

«Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю.

Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев.