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    Стало известно, почему Джикия не попал в заявку «Спартака» на матч с «Факелом»

    Вадим Шпинев, агент капитана «Спартака» Георгия Джикии, объяснил, почему игрок пропускает матч с «Факелом» в Кубке России.

    «Не он один не поехал, но и еще ряд футболистов не собирались отправляться на кубковый матч, насколько я знаю.

    Все в порядке, просто пауза небольшая, восстановиться, поделать процедуры. А так ничего серьезного. Решение тренерского штаба. Вполне оправданное», — сказал Шпинев.

    • «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию матча.
    • В 1-м круге «Спартак» победил со счетом 3:0.
    • В августе в рамках 7-го тура РПЛ «Спартак» победил в Воронеже со счетом 4:1.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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