Тренер сборной Киргизии рассказал, что один российский футболист думает о смене гражданства

Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что один из российских футболистов думает о смене гражданства на киргизское.

– Уже несколько спортсменов за последние месяцы ушли из сборной России, в том числе есть такие случаи в футболе. Есть ли в России игроки, с которыми вы сейчас обсуждаете их переход в Кыргызстан?

– Эти поиски мы ведeм всегда и по всему миру. Правда, не все готовы пока решиться на такой шаг. Скрывать нечего, текущая ситуация в России вносит свои изменения в выбор игроков.

Есть конкретный пример одного футболиста, выступающего в России, у которого позиция не просто пошатнулась, а изменилась. Не буду называть имя, но скажу, что мы только рады таким вещам в Кыргызстане.

Мы никогда не откажем кыргызстанцам, которые захотят играть за свою страну, но это должно быть их решение.