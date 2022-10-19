Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Тренер сборной Киргизии рассказал, что один российский футболист думает о смене гражданства

    Главный тренер сборной Киргизии Александр Крестинин заявил, что один из российских футболистов думает о смене гражданства на киргизское.

    – Уже несколько спортсменов за последние месяцы ушли из сборной России, в том числе есть такие случаи в футболе. Есть ли в России игроки, с которыми вы сейчас обсуждаете их переход в Кыргызстан?

    – Эти поиски мы ведeм всегда и по всему миру. Правда, не все готовы пока решиться на такой шаг. Скрывать нечего, текущая ситуация в России вносит свои изменения в выбор игроков.

    Есть конкретный пример одного футболиста, выступающего в России, у которого позиция не просто пошатнулась, а изменилась. Не буду называть имя, но скажу, что мы только рады таким вещам в Кыргызстане.

    Мы никогда не откажем кыргызстанцам, которые захотят играть за свою страну, но это должно быть их решение.

    • Российские клубы отстранены от еврокубков.
    • Сборная России отстранена от официальных матчей решениями ФИФА и УЕФА.

    Новости по теме
    Гасилин: «Уходить из УЕФА будет ошибкой. Обратно мы уже не вернемся» 2
    «И?». Карпин – о голах Кокорина на Кипре 4
    Губерниев: «Спортивное отстранение России надолго» 6
    Источник: Metaatings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11