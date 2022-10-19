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    Быстров: «Только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти»

    Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал решение арбитра Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в эпизоде с падением форварда «Спартака» Александра Соболева в штрафной соперника.

    «Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти. Соболев сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов судье даже не должно возникать.

    • Дерби завершилось ничьей 2:2.
    • «Спартак» поднял на 2-е место в РПЛ, ЦСКА – третий.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +17233

      paracetamol 43 минуты назад

      На этом симулянте вообще надо прекратить фиксировать нарушения!

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      Рейтинг: +19422

      Persona_non_Grata 59 минут назад

      50 на 50 - Будь на месте Спартака Зенит, процентное соотношение вероятности назначения пенальти сдвинулось бы на 99 на 01 в сторону пенальти !!! Мы не в претензии - нам такие не ставят !!!

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      Рейтинг: +142

      Romeo 123 1 час назад

      Вова правильно сказал , дельфин только и умеет нырять

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      Рейтинг: +3873

      Питерский князь 1 час назад

      Он по привычке дупло подстпаил, а потом вспомнил, что на поле находится.
      :)))

      1
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      Рейтинг: +7649

      nik55 1 час назад

      му-ак ты Вова

      4
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      Рейтинг: +381

      Аден 1 час назад

      не, вова ты не прав, это в тебе бом жа цкая натура наружу лезет, а пенка была. судейка слепая либо мотивирована.

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      Рейтинг: +64

      Sirigu200 > Аден 1 час назад

      Да что ты говоришь..
      Все эксперты говорят, что это не пенальти, а ты почему то один уверен в обратном..

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      Рейтинг: +243

      АлексМак 1 час назад

      Вот это верно, Вова!

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      Рейтинг: +16047

      Barmaleushka 2 часа назад

      Крысёнышь своих за руку кусанул .

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