Быстров: «Только клоуны могут говорить, что на Соболеве был пенальти»

Экс-игрок «Зенита» Владимир Быстров прокомментировал решение арбитра Сергея Карасева не назначать пенальти в ворота ЦСКА в эпизоде с падением форварда «Спартака» Александра Соболева в штрафной соперника.

«Только клоуны могут говорить о том, что это пенальти. Соболев сам прекрасно понимает, что симулировал тот момент. Поэтому никаких вопросов судье даже не должно возникать.