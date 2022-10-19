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    Маслов рассказал, что поменялось в «Спартаке» с приходом Абаскаля

    Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о работе под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

    — Если подводить итоги первого круга, что нового привнес Абаскаль, чего вы не встречали при предыдущих тренерах?

    — Просто другое видение игры, другая система. Да, есть немало схожих вещей с тем же Доменико Тедеско, который по сути единственный тренер до Абаскаля, при котором я играл в «Спартаке». Оба молодые прогрессивные тренеры с интересными идеями, хотят играть в контроль мяча, высокий прессинг.

    Работать с такими специалистами всегда приятно. Лично мне Гильермо каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм.

    • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Известия»

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