Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Маслов рассказал, что поменялось в «Спартаке» с приходом Абаскаля

Маслов рассказал, что поменялось в «Спартаке» с приходом Абаскаля

19 октября 2022, 01:20
1

Защитник «Спартака» Павел Маслов высказался о работе под руководством главного тренера Гильермо Абаскаля.

– Если подводить итоги первого круга, что нового привнес Абаскаль, чего вы не встречали при предыдущих тренерах?

– Просто другое видение игры, другая система. Да, есть немало схожих вещей с тем же Доменико Тедеско, который по сути единственный тренер до Абаскаля, при котором я играл в «Спартаке». Оба молодые прогрессивные тренеры с интересными идеями, хотят играть в контроль мяча, высокий прессинг.

Работать с такими специалистами всегда приятно. Лично мне Гильермо каких-то новых установок не дает. Мы все работаем как команда, как единый организм.

  • Абаскаль возглавил «Спартак» летом.
  • Команда идет на 2-м месте в РПЛ.

Еще по теме:
Абаскаль оценил перспективы «Спартака» стать чемпионом РПЛ 4
Реакция Абаскаля на победу Испании на ЧМ-2026 2
Абаскаль высказался о матче «Спартака» с «Зенитом»
Источник: «Известия»
Россия. Премьер-лига Спартак Маслов Павел Абаскаль Гильермо
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alefreddy
1666180553
и это радует
Ответить
Главные новости
Два клуба АПЛ пытались купить Головина у «Монако»
17:49
Бубнов двумя словами описал трансфер Аззи в ЦСКА
17:31
«Динамо» предоставило «Фламенго» результаты проваленного медосмотра Платы
17:13
1
«Балтика» объявила об уходе двух футболистов
16:41
1
Экс-игрок сборной Бразилии боится переходить в «Краснодар»
16:29
6
Генич определил позицию, которую нужно усилить «Спартаку»
16:13
4
ВидеоСлуцкому и Дзагоеву подарили квартиры в Таджикистане
15:59
7
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Все новости
Все новости
«Рубин» намерен избавиться от двух российских защитников
17:43
Малафеев – о лидере «Зенита»: «Местами смотрится своеобразно»
17:19
ВидеоМостовой обратился к болельщикам «Локомотива»
16:56
2
ЦСКА отдаст Шуманского во вторую аренду подряд
16:22
1
«Локомотив» уже берет абы кого»: Радимов – о подписании Мостового
15:50
4
Тюкавин – о лучшем летнем трансфере в РПЛ: «Плата – в «Динамо», ха-ха»
15:38
Спартаковец Бабич выбрал топ-3 самых сложных соперников в РПЛ
15:25
Губерниев оценил шансы «Зенита» и ЦСКА в матче 7-го тура РПЛ
14:44
1
Бубнов поражен словами Генича про Талалаева
14:30
3
Мостовой объяснил уход из «Зенита» в «Локомотив»
14:19
1
«Оренбург» продлил легионера, избивавшего девушку и ее мать, заставшую его с пятью проститутками
13:55
9
Решение КДК по Дивееву
13:35
21
Бубнов осудил Дивеева за его поступок
13:33
Стало известно, перейдет ли Головин в «Спартак»
13:16
5
Только одна команда РПЛ идет в Кубке России без потерь
13:12
Прогноз Радимова на дерби «Динамо» – «Спартак»
12:58
1
У «Спартака» сорвался трансфер вратаря
12:43
8
Определен ключевой игрок «Спартака»
12:25
2
Расширенный состав сборной России на осенний сбор
12:09
17
Где смотреть матч «Зенит» – ЦСКА: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:54
Где смотреть матч «Крылья Советов» – «Краснодар»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:52
Где смотреть матч «Ростов» – «Факел»: во сколько прямая трансляция: 5 сентября 2026
11:50
Защитник «Зенита» уходит в 12-ю команду Турции
11:50
10
Назначения арбитров на 7-й тур РПЛ
11:36
8
ВидеоМостовой со слезами попрощался с «Зенитом»
11:18
31
Фото«Локомотив» объявил о трансфере Мостового
11:02
8
7-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
10:59
Головин обозначил зарплату, ради которой готов вернуться в Россию
10:52
21
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+