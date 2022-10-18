Гендиректор «Зенита» Медведев оценил перспективы Бакаева в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о положении полузащитника Зелимхана Бакаева.
«Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит – 5, 10, 20, 30.
В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов вне зависимости от того, какая статистика была до этого.
Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», – сказал Медведев.
- Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
- При этом в стартовом составе он выходил всего 3 раза, 2 из них – в Кубке России.
Источник: ТАСС