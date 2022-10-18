Гендиректор «Зенита» Медведев оценил перспективы Бакаева в команде

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о положении полузащитника Зелимхана Бакаева.

«Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит – 5, 10, 20, 30.

В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов вне зависимости от того, какая статистика была до этого.

Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», – сказал Медведев.