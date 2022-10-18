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    Гендиректор «Зенита» Медведев оценил перспективы Бакаева в команде

    Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о положении полузащитника Зелимхана Бакаева.

    «Игрок должен быть готов выйти на поле в любой момент, и неважно, сколько он минут проводит – 5, 10, 20, 30.

    В «Зените» на поле выходят те, кто лучше готов вне зависимости от того, какая статистика была до этого.

    Так что я уверен, что Зелимхан себя еще проявит», – сказал Медведев.

    • Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 15 матчах.
    • При этом в стартовом составе он выходил всего 3 раза, 2 из них – в Кубке России.

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    Источник: ТАСС

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