Фоменко – о первом голе ЦСКА: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. Либо выбивай в аут, либо продолжай игру»

Всё верно. Если уж Зобнин решил поступить по фейр-плей, выбей в аут
Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал эпизод с первым голом команды в дерби со «Спартаком».
- ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
- В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
- Матч завершился ничьей 2:2.
– Как вы видели момент с Зобниным?
– Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.
– Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.
– Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру.
Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги – вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.