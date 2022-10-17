Фоменко – о первом голе ЦСКА: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. Либо выбивай в аут, либо продолжай игру»

Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал эпизод с первым голом команды в дерби со «Спартаком».

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

– Как вы видели момент с Зобниным?

– Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.

– Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.

– Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру.

Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги – вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.