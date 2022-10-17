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  • Фоменко – о первом голе ЦСКА: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. Либо выбивай в аут, либо продолжай игру»

Фоменко – о первом голе ЦСКА: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. Либо выбивай в аут, либо продолжай игру»

17 октября 2022, 17:12
5

Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал эпизод с первым голом команды в дерби со «Спартаком».

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

– Как вы видели момент с Зобниным?

– Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.

– Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.

– Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру.

Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги – вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Зобнин Роман Чалов Федор
Комментарии (5)
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VGreen
1666017796
Всё верно. Если уж Зобнин решил поступить по фейр-плей, выбей в аут
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NewLife
1666022477
Лжец !
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raritet
1666023115
Здесь и рассуждать не очем. Если Зобнин решил взять на себя роль арбитра , то тогда для начала необходимо выбить мяч в аут, а только потом пытаться что там за спиной происходит. Но. Пока свисток арбитра молчит, играй. В этой ситуации он просто показал что у него есть проблемы с логикой.
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alex1004
1666027278
Да, Зобнин должен был выбить мяч в аут. Он почему-то считал что играет с джентльменами, а не с командой тренера обыгравшей Ростов 10:1.
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Боцман52
1666037594
Зобнин, конечно, должен был выбить мяч в аут, сам виноват. Только почему все со стороны ЦСКА говорят, что защитник отобрал мяч, после этого Зобнин остановился и сами себе противоречат "Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру."
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