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    Фоменко – о первом голе ЦСКА: «Зобнин потерял мяч, а потом начал махать руками. Либо выбивай в аут, либо продолжай игру»

    Тренер ЦСКА Олег Фоменко прокомментировал эпизод с первым голом команды в дерби со «Спартаком».

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    – Как вы видели момент с Зобниным?

    – Мы видели, что идет атака на наши ворота. Зобнин с мячом бежал в бровку. Защитник догнал его, отобрал мяч, а Зобнин остановился и начал поднимать руки. У нас был вопрос по подкату Хлусевича. Там был жесткий подкат.

    – Зобнин сказал, что он поступил по-человечески.

    – Он потерял мяч. В чем человечность? Он сначала потерял мяч, а потом начал махать руками. Ты либо выбиваешь мяч в аут, либо продолжаешь игру.

    Все поняли, что он отдал мяч специально? Если бы он отдал мяч нам в ноги – вопросов бы не было. А он остановился, когда защитник его догнал и отнял мяч. Мы видели эпизод так.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 17:12
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1770

      VGreen 2 минуты назад

      Всё верно. Если уж Зобнин решил поступить по фейр-плей, выбей в аут

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