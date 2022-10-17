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    Маслов: «В начале дерби с ЦСКА было много околофутбольных вещей. Футбола совсем не было»

    Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился эмоциями после ничьи с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.

    — Что случилось со «Спартаком» в первом тайме?

    — Тяжело сказать. Начало дерби получилось рваным, было много свистков. Игра разбилась на мелкие эпизоды: фол, работа VAR, разговоры, потасовки. В начале игры было много околофутбольных вещей, а футбола совсем нет.

    — Что изменилось во втором тайме?

    — Стало больше футбола. Не было пауз, мы смогли нащупать свою игру.

    • «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +919

      Красногвардейчик 1 час назад

      Не вы нащупали, а ЦСКА расслабился. Промяс только может играть с Уралами, вчера только подлым ударом сзади и отметился

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