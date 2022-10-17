Маслов: «В начале дерби с ЦСКА было много околофутбольных вещей. Футбола совсем не было»

Защитник «Спартака» Павел Маслов поделился эмоциями после ничьи с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.
— Что случилось со «Спартаком» в первом тайме?
— Тяжело сказать. Начало дерби получилось рваным, было много свистков. Игра разбилась на мелкие эпизоды: фол, работа VAR, разговоры, потасовки. В начале игры было много околофутбольных вещей, а футбола совсем нет.
— Что изменилось во втором тайме?
— Стало больше футбола. Не было пауз, мы смогли нащупать свою игру.
- «Спартак» идет на 2-м месте в РПЛ.
- Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.
Источник: «Спорт-Экспресс»