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  • Федотов просил у «Спартака» зарплату в 2-3 раза больше, чем у Абаскаля (Игорь Рабинер)

Федотов просил у «Спартака» зарплату в 2-3 раза больше, чем у Абаскаля (Игорь Рабинер)

17 октября 2022, 15:30
15

Стали известны причины несостоявшегося назначения Владимир Федотова на пост главного тренера «Спартака».

«Мог ли он [Федотов] возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло.

Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова. Она на дух не переносит всe, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом) и поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для неe была заведомо непроходной.

Плюс высокий ценник – на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным – втрое) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные», – написал журналист Игорь Рабинер в телеграме.

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Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Федотов Владимир Абаскаль Гильермо
Комментарии (15)
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Snek
1666010505
Это странно, вряд ли бы Гинер столько дал Федотову, может имеется ввиду с бонусами.
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vladimir-7
1666010513
Повышенная ЗП Федотову, это должна быть надбавка за вредность в работе в свинарнике.
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sochi-2013
1666011919
Вон чего оно воняет. Абаскаль Федоту ценник сбил.
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alefreddy
1666012792
вот оно как а с виду не подумаешь
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paracetamol
1666017724
Не взяли Федота, то и плететесь выигрыш-проигрыш через раз!
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Красногорск_Фан
1666025757
Если прямо сейчас посмотреть в турнирную таблицу то ЦСКА ниже и разница голов хуже. Так что Федотов пусть себе это самое ))) что он хотел в 3 раза больше. С моей точки зрения абскакаль нормальный пацан. Не равнодушный. И гнать на него не надо
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ScarlettOgusania
1666025811
Федотов жлоб, потому со скандалом свалил из Сочи, а пони его подобрали, обогрели, теперь в одном стойле с клинером ржёт)
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Ill Ich
1666027643
Всегда смущает, когда находится кто-то особо осведомлённый и говорит о вещах, о которых не принято распространяться на каждом углу. Человек присутствовал во время переговоров, видел зарплатную ведомость, кто-то шепнул на ушко или просто фантазия разыгралась? Или ради провокации, ведь многие сейчас накинулись на Федотова?
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