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    Федотов просил у «Спартака» зарплату в 2-3 раза больше, чем у Абаскаля (Игорь Рабинер)

    Стали известны причины несостоявшегося назначения Владимир Федотова на пост главного тренера «Спартака».

    «Мог ли он [Федотов] возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло.

    Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова. Она на дух не переносит всe, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом) и поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для неe была заведомо непроходной.

    Плюс высокий ценник – на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным – втрое) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные», – написал журналист Игорь Рабинер в телеграме.

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    Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17213

      paracetamol 3 минуты назад

      Не взяли Федота, то и плететесь выигрыш-проигрыш через раз!

      0
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      Рейтинг: +1620

      alefreddy 1 час назад

      вот оно как а с виду не подумаешь

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +349

      Аден 1 час назад

      федотка просил, ха-ха, но его послали в конюшню, вот он и истерит.

      2
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      Рейтинг: +17213

      paracetamol > Аден 2 минуты назад

      Да бред это Заремы, разве непонятно?

      0
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      Рейтинг: +6697

      sochi-2013 1 час назад

      Вон чего оно воняет.
      Абаскаль Федоту ценник сбил.

      3
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      Рейтинг: +25831

      vladimir-7 2 часа назад

      Повышенная ЗП Федотову, это должна быть надбавка за вредность в работе в свинарнике.

      0
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      Рейтинг: +1106

      шахта Заполярная > vladimir-7 1 час назад

      Но теперь ему за вредность в конюшне овса дают.

      2
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      Рейтинг: +16020

      Barmaleushka 2 часа назад

      Тоже мне "Америку" открыл , башкирская эскортница обидчиков не прощает . Будет ещё сто лет шипеть и извиваться .

      1
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      Рейтинг: +1106

      шахта Заполярная > Barmaleushka 1 час назад

      Да ты тайный поклонник Заремы, даже аватарку с ее фото прилепил, наверно как дюба делаешь.

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      Рейтинг: +16020

      Barmaleushka > шахта Заполярная 1 час назад

      "Наверно" я какаю в одну шахту . А ты ведь тайный поклонник сего продукта .

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      Рейтинг: +4382

      Snek 2 часа назад

      Это странно, вряд ли бы Гинер столько дал Федотову, может имеется ввиду с бонусами.

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