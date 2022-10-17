Федотов просил у «Спартака» зарплату в 2-3 раза больше, чем у Абаскаля (Игорь Рабинер)

Стали известны причины несостоявшегося назначения Владимир Федотова на пост главного тренера «Спартака».

«Мог ли он [Федотов] возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло.

Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова. Она на дух не переносит всe, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом) и поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для неe была заведомо непроходной.

Плюс высокий ценник – на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным – втрое) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные», – написал журналист Игорь Рабинер в телеграме.