Федотов просил у «Спартака» зарплату в 2-3 раза больше, чем у Абаскаля (Игорь Рабинер)

Стали известны причины несостоявшегося назначения Владимир Федотова на пост главного тренера «Спартака».
«Мог ли он [Федотов] возглавить «Спартак»? Насколько знаю, на него выходили, но слишком далеко дело не зашло.
Главное, что к его кандидатуре хорошо относился Лука Каттани, но не Зарема Салихова. Она на дух не переносит всe, что связано с «Зенитом» и «Сочи» (именно клубом, а не городом) и поэтому кандидатура бывшего главного тренера сочинцев для неe была заведомо непроходной.
Плюс высокий ценник – на него и штаб требовалось потратить более чем вдвое (по некоторым данным – втрое) больше, чем на Абаскаля, а времена к лету у «Спартака» были уже сложные», – написал журналист Игорь Рабинер в телеграме.
- Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль зарабатывает 750 тысяч евро в год.
- Федотов летом возглавил ЦСКА.
- После дерби со «Спартаком» (2:2) он сказал об Абаскале: «Что-то рядом прыгало».
Источник: телеграм-канал Игоря Рабинера