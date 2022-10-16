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ЦСКА – «Спартак»: стартовые составы

16 октября 2022, 18:49
11

ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.

Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Каптилович, Яковлев, Ермаков, Заболотный.

Спартак: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Промес.

Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Рассказов, Маслов, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелешин, Николсон.

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Источник: сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (11)
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САДЫЧОК
1665935778
Хуже состав трудно представить ! Джикия, Мевля, Игнатов, Литвинов.......
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Marat A.
1665936946
Удачи ЦСКА!!!!
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Дедуктор
1665937233
Достойные друг дружку бойцы сойдутся. На кого ставить - на рыжего или лысого? Лично у меня рыжий как то больше доверия вызывает. Шибко красиво у него нападение играет. Лучше всех.
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egor tikhonov
1665937291
Центр просто огонь у нас... как всегда спокойно хер посмотришь(((
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Эном айс
1665937638
..ля,Мевля. Ну зачем?Ну почему сегодня именно?Тогда ловите 1-3.
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АЛЕКС 58
1665939044
Удачи ЦСКА! Матч за второе место!
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