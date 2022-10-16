ЦСКА – «Спартак»: стартовые составы

ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.
ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.
Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Каптилович, Яковлев, Ермаков, Заболотный.
Спартак: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Промес.
Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Рассказов, Маслов, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелешин, Николсон.
- Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене». Начало – в 20:00 мск.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Источник: сайт РПЛ