Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    ЦСКА – «Спартак»: стартовые составы

    ЦСКА и «Спартак» назвали стартовые составы на матч 13-го тура РПЛ.

    ЦСКА: Акинфеев, Гайич, Набабкин, Роша, Зайнутдинов, Мойзес, Зделар, Медина, Мендес, Карраскаль, Чалов.

    Запасные: Тороп, Мухин, Боков, Обляков, Гайч, Ушаков, Щенников, Лукин, Каптилович, Яковлев, Ермаков, Заболотный.

    Спартак: Селихов, Джикия, Мевля, Зобнин, Игнатов, Хлусевич, Литвинов, Пруцев, Денисов, Соболев, Промес.

    Запасные: Максименко, Волков, Чернов, Рассказов, Маслов, Классен, Рыбус, Зиньковский, Шитов, Зорин, Мелешин, Николсон.

    Новости по теме
    Чалов рассказал о своей цели в матче со «Спартаком»
    Где смотреть ЦСКА – «Спартак»: во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 16 октября
    Как хорошо вы знаете историю дерби «Спартака» и ЦСКА 3
    Источник: сайт РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 18:49
    Рекомендуем
    Комментарии12
    ...
    • ...
      Рейтинг: +334

      Эном айс 9 минут назад

      ..ля,Мевля. Ну зачем?Ну почему сегодня именно?Тогда ловите 1-3.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +528

      egor tikhonov 15 минут назад

      Центр просто огонь у нас... как всегда спокойно хер посмотришь(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4137

      Дедуктор 16 минут назад

      Достойные друг дружку бойцы сойдутся. На кого ставить - на рыжего или лысого? Лично у меня рыжий как то больше доверия вызывает. Шибко красиво у него нападение играет. Лучше всех.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1238

      Сделаны из Дерева 16 минут назад

      Победы КБ.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +899

      Конопляных дел мастер > Сделаны из Дерева 5 минут назад

      Даров Филл. А я за Коней. Не за хряков же. Гыгыгы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +200

      Marat A. 20 минут назад

      Удачи ЦСКА!!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6773

      Semenycch 33 минуты назад

      Даже не знаю, кому в этом матче сопереживать хоть немного. Желаю, чтобы на поле была бойня с обилием карточек.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9480

      САДЫЧОК 40 минут назад

      Хуже состав трудно представить !
      Джикия, Мевля, Игнатов, Литвинов.......

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3819

      Иван Петров 1986 > САДЫЧОК 34 минуты назад

      А что против Литвинова?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +19335

      Persona_non_Grata > САДЫЧОК 31 минуту назад

      Можно подумать у нас прямо таки шикарный выбор. Джикия и Литвинов наверное вне конкуренции, Мевля, Игнатов - на усмотрение тренера, видимо сейчас выглядят предпочтительнее конкурентов или подходят больше под стратегию матча ...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +273

      Номэд 42 минуты назад

      Армейский клуП. Семь легионеров. Клинер уржался небось!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5583

      ySS > Номэд 11 минут назад

      Восемь

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11