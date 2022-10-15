Комличенко назвал причину домашнего поражения «Ростова» от «Урала»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Урала».

– Чего не хватило «Ростову» для победы?

– Острой игры в атаке, мы впереди почти ничего не создали. Была с нашей стороны и агрессия, и прессинг, но моменты не создали.

– Что сказал Карпин после матча?

– Обидно, что проиграли. Нельзя такие игры проигрывать, тем более дома. Готовимся к следующему матчу.

– «Ростов» в этом сезоне много бьет пенальти. С чем этом связано?

– Мы просто действуем остро. Так тоже надо уметь.