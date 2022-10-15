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    Комличенко назвал причину домашнего поражения «Ростова» от «Урала»

    Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Урала».

    – Чего не хватило «Ростову» для победы?

    – Острой игры в атаке, мы впереди почти ничего не создали. Была с нашей стороны и агрессия, и прессинг, но моменты не создали.

    – Что сказал Карпин после матча?

    – Обидно, что проиграли. Нельзя такие игры проигрывать, тем более дома. Готовимся к следующему матчу.

    «Ростов» в этом сезоне много бьет пенальти. С чем этом связано?

    – Мы просто действуем остро. Так тоже надо уметь.

    • «Ростов» на своем поле уступил «Уралу» – 1:2.
    • Команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 13 турах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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