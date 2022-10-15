Комличенко назвал причину домашнего поражения «Ростова» от «Урала»

Нападающий «Ростова» Николай Комличенко подвел итоги проигранного матча 13-го тура РПЛ против «Урала».
– Чего не хватило «Ростову» для победы?
– Острой игры в атаке, мы впереди почти ничего не создали. Была с нашей стороны и агрессия, и прессинг, но моменты не создали.
– Что сказал Карпин после матча?
– Обидно, что проиграли. Нельзя такие игры проигрывать, тем более дома. Готовимся к следующему матчу.
– «Ростов» в этом сезоне много бьет пенальти. С чем этом связано?
– Мы просто действуем остро. Так тоже надо уметь.
- «Ростов» на своем поле уступил «Уралу» – 1:2.
- Команда идет на 2-м месте в РПЛ, набрав 25 очков в 13 турах.
Источник: «РБ Спорт»