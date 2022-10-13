Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Семак высказался о результативности Сергеева и Кассьерры

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форвардов своей команды.

    • Иван Сергеев в этом сезоне забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 14 играх.
    • Матео Кассьерра отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 16 матчах.

    «Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше – это важно, прежде всего, для их уверенности.

    Юри Алберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем.

    Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться.

    Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет», – сказал Семак.

    Новости по теме
    Семак объяснил, почему Ловрен стал играть лучше: «Готовится к чемпионату мира»
    Дед Адамова отреагировал на новость о том, что Семака не устраивает игра Арсена 6
    Адамов может покинуть «Зенит». Он не устраивает Семака (Евро-Футбол) 5
    Источник: телеграм-канал «Зенита»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:40
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5998

      Давид59 2 часа назад

      Как в том анекдоте. Никому он не нравится. Одному Семаку только. Это я про Касьеру. Ничего не показывает, атаки тормозит, голов кот наплакал.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11