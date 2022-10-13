Семак высказался о результативности Сергеева и Кассьерры

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форвардов своей команды.

Иван Сергеев в этом сезоне забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 14 играх.

Матео Кассьерра отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 16 матчах.

«Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше – это важно, прежде всего, для их уверенности.

Юри Алберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем.

Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться.

Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет», – сказал Семак.