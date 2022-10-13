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Семак высказался о результативности Сергеева и Кассьерры

13 октября 2022, 11:40
1

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру форвардов своей команды.

  • Иван Сергеев в этом сезоне забил 5 мячей и сделал 4 ассиста в 14 играх.
  • Матео Кассьерра отличился 3 голами и 3 результативными передачами в 16 матчах.

«Нам всем хотелось бы, чтобы наши нападающие забивали больше – это важно, прежде всего, для их уверенности.

Юри Алберто пока в аренде, что будет дальше, понять сложно. На сегодняшний день у нас есть два нападающих, и других кандидатов мы не рассматриваем.

Мы не видим проблем, но будем работать над тем, чтобы нападающие забивали больше. Ваня Сергеев начал фрагментарно тренироваться.

Главное, что у команды нет проблем с результативностью. Матео Кассьерра умеет забивать мячи. Ранее у других наших нападающих тоже были безголевые серии, ничего страшного в этом нет», – сказал Семак.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Сергеев Иван Кассьерра Матео Семак Сергей
Комментарии (1)
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Давид59
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Как в том анекдоте. Никому он не нравится. Одному Семаку только. Это я про Касьеру. Ничего не показывает, атаки тормозит, голов кот наплакал.
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