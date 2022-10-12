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    «Спит чуть ли не на бетоне». Стали известны условия содержания Ларина в тюрьме

    Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий раскрыл подробности пребывания бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина в тюрьме.

    «Антон Зиньковский и Наиль Умяров рассказали мне, что Ларин содержится в очень плохих условиях. Чуть ли не на бетоне спит. Прям реально», – сказал Терлецкий.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
    • Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.

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    Источник: ютуб-канал «Вышли!»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3815

      Питерский князь 1 час назад

      Да хоть на кукане спит.
      Здесь ни кто не знает его.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10475

      R_a_i_n > Питерский князь 1 час назад

      Вообще-то это директор Чертаново. Ну уже конечно экс. Как ни странно, за него много людей горой. Обычно за коррупционеров так не впрягаются.

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      Рейтинг: +3815

      Питерский князь > R_a_i_n 1 час назад

      За эскобара не впригались?
      :)))

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      Рейтинг: +55

      яиссор > Питерский князь 15 минут назад

      Тебе же объяснили, что Ларин норм мужик. Его не обвиняли в присвоении, а он махинировал, потому что нехватало ни.ера этого самого финансирования на воспитанников. В любом детском саду, в любой школе, куча схем, как немного раздобыть побольше денег, ибо того что заложено в бюджет, не хватает ни на что вообще. Но до.бались, почему-то именно до него

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