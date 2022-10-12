«Спит чуть ли не на бетоне». Стали известны условия содержания Ларина в тюрьме

Журналист «Спорт-Экспресса» Севастиан Терлецкий раскрыл подробности пребывания бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина в тюрьме.
«Антон Зиньковский и Наиль Умяров рассказали мне, что Ларин содержится в очень плохих условиях. Чуть ли не на бетоне спит. Прям реально», – сказал Терлецкий.
- Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
- По версии следствия, он завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.
- Ларин возглавлял академию с 2008 по 2021 год.
Источник: ютуб-канал «Вышли!»