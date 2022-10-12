Ледяхов назвал единственную ошибку Федуна в «Спартаке»

Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался бывшем владельце клуба Леониде Федуне.

«Когда я только пришeл, мы много общались. Я хорошо знаю Леонида Арнольдовича. Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион.

Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Всe было выстроено на высоком уровне.

Единственное упущение — видимо, Федун всe-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе. А в остальном какие могут быть претензии к владельцу?» – сказал Ледяхов.