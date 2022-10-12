Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Ледяхов назвал единственную ошибку Федуна в «Спартаке»

    Бывший тренер «Спартака» Игорь Ледяхов высказался бывшем владельце клуба Леониде Федуне.

    «Когда я только пришeл, мы много общались. Я хорошо знаю Леонида Арнольдовича. Человек сделал очень много и для клуба, и для команды. Построил стадион.

    Даже в самые непростые времена «Спартак» не просто существовал, а вполне благополучно жил и чувствовал себя независимо в финансовом плане. Всe было выстроено на высоком уровне.

    Единственное упущение — видимо, Федун всe-таки не угадал с помощниками. Не хватило рядом человека, который направил бы Леонида Арнольдовича и разобрался со спортивной составляющей в клубе. А в остальном какие могут быть претензии к владельцу?» – сказал Ледяхов.

    • Федун владел московским клубом на протяжении 18 лет.
    • За этот период команда выиграла по разу РПЛ, Кубок и Суперкубок России.
    • 22 августа контрольный пакет акций «Спартака» выкупила компания «Лукойл».

    Новости по теме
    Федун прокомментировал разгромную победу «Спартака» над «Крыльями» 4
    Литвинов: «Федун живет «Спартаком». Он заслуживал выиграть больше трофеев»
    Григорий Иванов рассказал, в чем он не согласен с Федуном 2
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:22
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11