Сенников назвал ответственного за ситуацию в «Локомотиве»

Это может прозвучать странно, но мне кажется надо пригласить Юру на пост спортивного директора, а Лоськова на пост главного тренера. Палыч он вполне способен потянуть такую роль на себе, все-таки в силу возраста, я бы уже не стал над ним издеваться и ставить главным, он может быть полезнее в плане построения команды, с его то опытом, честностью и любовью к команде.
Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что за результаты команды несет ответственность председатель совета директоров Александр Плутник. Он по-прежнему работает в клубе.
«Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют.
У Сандро Шварца [в «Динамо»] и у Доменико Тедеско [в «Спартаке»] получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» – нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Томасу Цорну и Йозефу Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост», – сказал Сенников.
- «Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.
- Команда идет в РПЛ 14-й.
- «Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.
Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром