Сенников назвал ответственного за ситуацию в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что за результаты команды несет ответственность председатель совета директоров Александр Плутник. Он по-прежнему работает в клубе.

«Результата не было, вся ответственность была на нем. Плутник, вероятно, доверился немецкой системе, все выглядело перспективно, но не получилось. Нужно знать менталитет наших игроков и специфику чемпионата, иностранцы это в меньшей степени чувствуют.

У Сандро Шварца [в «Динамо»] и у Доменико Тедеско [в «Спартаке»] получилось, а у немецких специалистов в «Локомотиве» – нет. Кто у руля стоял, тот и отвечал за результат. Кто доверял Томасу Цорну и Йозефу Циннбауэру, тоже должен покинуть свой пост», – сказал Сенников.

«Локомотив» в выходные уволил спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Команда идет в РПЛ 14-й.

«Локомотив» планирует вернуть Юрия Семина на пост тренера.

Катастрофа «Локо»: пять поражений подряд в РПЛ – теперь клуб попрощался с Цорном и Циннбауэром