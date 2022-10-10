Семак вышел на третье место по числу матчей среди тренеров «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вышел на третье место среди тренеров по числу матчей за клуб из Петербурга.

Игра с «Факелом» (1:1) стала для него 185-й на посту главного тренера «Зенита». Семак обогнал по этому показателю Лучано Спаллетти и вышел на чистое третье место.

Больше матчей в качестве тренеров «Зенита» провели только Павел Садырин (262) и Юрий Морозов (323).