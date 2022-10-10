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    Семак вышел на третье место по числу матчей среди тренеров «Зенита»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вышел на третье место среди тренеров по числу матчей за клуб из Петербурга.

    Игра с «Факелом» (1:1) стала для него 185-й на посту главного тренера «Зенита». Семак обогнал по этому показателю Лучано Спаллетти и вышел на чистое третье место.

    Больше матчей в качестве тренеров «Зенита» провели только Павел Садырин (262) и Юрий Морозов (323).

    • Семак возглавил «Зенит» в 2018 году.
    • При Семаке «Зенит» выиграл 4 чемпионства подряд.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Сегодня, 17:10
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4493

      ААМ 1 час назад

      Всё хорошо, но условия работы тепличные

      1
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      Рейтинг: +3808

      Питерский князь 1 час назад

      Может и на первом увидем.

      0
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      Рейтинг: +1291

      Сергей Каспийский 1 час назад

      Великие тренеры Павел Садырин и Юрий Морозов = в наших сердцах!!!
      Семак = один из лучших футболистов, беZ сомнения!

      0
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      Рейтинг: +6216

      Беспонтий 2 часа назад

      и чё?сразу фергюссон?(
      ------------

      у нас и сэров не дают
      и в рыцари не посвящают
      бывает чем то и прельщают
      но хвалят больше чем е.бут

      3
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      Рейтинг: +1221

      Сделаны из Дерева 2 часа назад

      А стыдно фсейстране за физрука!!!

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      Рейтинг: +5724

      Павелий 2 часа назад

      А толку с этого?

      0
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      Рейтинг: +835

      Красногвардейчик 3 часа назад

      Самая хорошая тренерская должность сейчас, это тренер Зенита. Можно быть физруком, а признаваться постоянно лучшим)))

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      Рейтинг: +48

      яиссор > Красногвардейчик 2 часа назад

      Семак на своём месте, как ни крути. А большего от него ещё долго не понадобится

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