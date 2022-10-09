Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Вилков: «Кукуляк носит эмблему ФИФА, но не отсудил ни одного международного матча»

    Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков поговорил о списке судей ФИФА применительно к представителям России.

    – В концовке прошлого сезона арбитров Павла Шадыханова и Алексея Матюнина хотели проверить на полиграфе после ошибок в матче между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), Артема Любимова жестко критиковал Леонид Слуцкий. Насколько сейчас их уровень вырос и оправдана ли со стороны РФС рекомендация включить их в список судей ФИФА?

    – Матюнина сейчас вообще нет ни в каком списке. Насколько я понимаю, у нашего руководства не такой большой выбор для списка ФИФА, поэтому нашли подходящих по возрасту и по качеству арбитража.

    Насколько я знаю, оба владеют английским языком, в отличие от Павла Кукуяна, поэтому им выпала честь защищать страну на международной арене. Вопрос в том, когда это будет. Евгений Кукуляк носит эмблему ФИФА уже год, но не отсудил, насколько мне известно, ни одного международного матча.

    • Кукуляк судит в РПЛ с 2020 года.
    • Калужанин ранее сам играл в футбол на профессиональном уровне.
    • Вилков пожизненно отстранен от судейства в России.

    Новости по теме
    Вилков: «Казарцев на матче «Спартак» – «Крылья»? Он справится с волнением и ажиотажем» 1
    Вилков назвал трех лучших арбитров РПЛ 1
    Вилков: «Подписал петицию болельщиков «Рубина» об увольнении Слуцкого. И переслал ее друзьям» 6
    Источник: Metaratings

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:52
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11