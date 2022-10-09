Вилков: «Кукуляк носит эмблему ФИФА, но не отсудил ни одного международного матча»

Бывший арбитр РПЛ Михаил Вилков поговорил о списке судей ФИФА применительно к представителям России.

– В концовке прошлого сезона арбитров Павла Шадыханова и Алексея Матюнина хотели проверить на полиграфе после ошибок в матче между «Химками» и «Крыльями Советов» (4:1), Артема Любимова жестко критиковал Леонид Слуцкий. Насколько сейчас их уровень вырос и оправдана ли со стороны РФС рекомендация включить их в список судей ФИФА?

– Матюнина сейчас вообще нет ни в каком списке. Насколько я понимаю, у нашего руководства не такой большой выбор для списка ФИФА, поэтому нашли подходящих по возрасту и по качеству арбитража.

Насколько я знаю, оба владеют английским языком, в отличие от Павла Кукуяна, поэтому им выпала честь защищать страну на международной арене. Вопрос в том, когда это будет. Евгений Кукуляк носит эмблему ФИФА уже год, но не отсудил, насколько мне известно, ни одного международного матча.