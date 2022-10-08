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    Шалимов отреагировал на возможное выступление Малкома и Клаудиньо за сборную России

    Экс-тренер «Урала» Игорь Шалимов рассказал о своем отношении к тому, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут получить возможность играть за сборную России.

    «Если Малком и Клаудиньо получат российское гражданство и будут иметь возможность выступать за сборную России, то почему бы и нет? Могу их представить в сборной России.

    Если будут соответствовать уровню, то будут выступать. Много разговоров было об их возможности выступать за нашу команду... Хотя до этого говорили, что они заиграны за сборную Бразилии. Но здесь я боюсь ошибиться.

    Марио Фернандес получил паспорт, чтобы не считаться иностранцем в команде, а не из-за сборной. Не думаю, что и ситуация с Малкомом и Клаудиньо касается сборной. Как мне кажется, здесь другие причины», – заявил Шалимов.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

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    Источник: «Чемпионат»

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