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Кокорин прокомментировал свою адаптацию в «Арисе»

8 октября 2022, 10:55

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как ему удалось освоиться в кипрском клубе.

«Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался.

Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, которым довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни.

Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли – всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя – это было слишком сложно и долго.

Что касается клубного Октоберфеста, то там клуб всех угощал. Единственное, что болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, а мы соблюдали диету.

Сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Было ощущение, что собралась толпа родственников.

Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к «Арису».

Снимки с Октоберфеста как семейный фотоальбом. Ко мне подходили фотографироваться целыми семьями», – заявил Кокорин.

  • В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
  • В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.

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Источник: «Чемпионат»
Европа Арис Кокорин Александр
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