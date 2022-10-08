Кокорин прокомментировал свою адаптацию в «Арисе»

Нападающий «Ариса» Александр Кокорин рассказал, как ему удалось освоиться в кипрском клубе.
«Я не проходил здесь предсезонку, но в процесс влился без проблем. Никто не подстраивался.
Просто в «Арисе» собраны классные футболисты, которым довольно просто найти общий язык и на поле, и в жизни.
Но настроение во многом зависит от результата. Если выиграли – всю неделю живем в радости. После проигранного матча считали дни до следующего тура. Неделя – это было слишком сложно и долго.
Что касается клубного Октоберфеста, то там клуб всех угощал. Единственное, что болельщики ели острые сосиски и запивали пивом, а мы соблюдали диету.
Сложилась простая и душевная атмосфера. Все общаются на равных, никаких барьеров. Пели песни. Было ощущение, что собралась толпа родственников.
Если ты видишь юного болельщика, то у него обязательно есть дедушка, который передал ему любовь к «Арису».
Снимки с Октоберфеста как семейный фотоальбом. Ко мне подходили фотографироваться целыми семьями», – заявил Кокорин.
- В конце августа «Арис» арендовал россиянина у «Фиорентины».
- В составе кипрской команды форвард забил 1 гол и сделал 1 ассист в 4 матчах.