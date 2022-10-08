Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Романцев отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к тому, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут стать гражданами РФ.

    – Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство, хотя все равно не смогут выступать за нашу сборную. А Cазонов и Сперцян предпочли играть за Грузию и Армению. Как думаете, это связано с их желанием засветиться в Европе, куда нас сейчас не пускают? Или проблема в недостатке внимания к футболистам со стороны тех, кто отвечает за наши национальные команды?

    – Сазонов и Сперцян хоть и молодые футболисты, но уже в том возрасте, который дает им право выбора. И надо относиться к этому с уважением.

    Кроме того, я всегда считал и считаю, что навязывать кому-то майку сборной России, если футболист хочет выступать за другую страну, неправильно. Возможно, здесь сыграли роль корни их родителей.

    Что касается Малкома с Клаудиньо, то желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают.

    В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались – это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам.

    И в этом немалая заслуга Сергея Семака.

    • Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
    • Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.

    Новости по теме
    Романцев оценил игру «Ростова» в этом сезоне 1
    «Переживать не буду». Романцев – о возможном вылете «Локомотива» из РПЛ 2
    Радимов сравнил «Зенит» Семака со «Спартаком» Романцева 17
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 09:45
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +17175

      paracetamol 54 минуты назад

      Из Зенита никто не бежит. Зенит не свинарник, Локо или другая морковская шваль!

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11