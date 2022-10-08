Романцев отреагировал на желание Малкома и Клаудиньо получить российское гражданство

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал о своем отношении к тому, что бразильские легионеры «Зенита» Малком и Клаудиньо могут стать гражданами РФ.
– Малком и Клаудиньо намерены получить российское гражданство, хотя все равно не смогут выступать за нашу сборную. А Cазонов и Сперцян предпочли играть за Грузию и Армению. Как думаете, это связано с их желанием засветиться в Европе, куда нас сейчас не пускают? Или проблема в недостатке внимания к футболистам со стороны тех, кто отвечает за наши национальные команды?
– Сазонов и Сперцян хоть и молодые футболисты, но уже в том возрасте, который дает им право выбора. И надо относиться к этому с уважением.
Кроме того, я всегда считал и считаю, что навязывать кому-то майку сборной России, если футболист хочет выступать за другую страну, неправильно. Возможно, здесь сыграли роль корни их родителей.
Что касается Малкома с Клаудиньо, то желание получить паспорта РФ доказывает, что им нравятся наша страна и клуб, в котором они выступают.
В отличие от некоторых легионеров, они не сбежали в Бразилию, а остались – это лишний раз говорит о внимании, которое оказывают в «Зените» своим футболистам.
И в этом немалая заслуга Сергея Семака.
- Малком выступает за «Зенит» с 2019 года, Клаудиньо – с 2021-го.
- Контракты обоих футболистов с петербургским клубом действуют до конца сезона-2026/27.