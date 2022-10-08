Агент Ткаченко: «Бакаев будет основным в «Зените» и будет получать призы лучшему игроку месяца»

Герман Ткаченко, агент полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, уверен, что у футболиста будет больше игровой практики.
«Я уверен, что Бакаев будет и лучшим игроком месяца несколько раз на протяжении контракта, и отвоюет место в основе. Просто сегодня он пришел в команду-чемпион, команду более сильного уровня. Потенциал мне его известен – он в состоянии быть игроком основы. И он будет», – сказал Ткаченко.
- Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
- В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.
- «Зенит» лидирует в РПЛ.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»