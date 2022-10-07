Кавазашвили: «У Бакаева потенциал великого игрока»

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.
«Через год Бакаев будет основным игроком «Зенита». Ему нужно еще немного времени на адаптацию. У Бакаева потенциал великого игрока. Не могу сказать, что это провальный трансфер для «Зенита», он еще себя окупит», – сказал Кавазашвили.
- Бакаев перешел летом как свободный агент из «Спартака».
- В этом сезоне 26-летний Бакаев провел за «Зенит» 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
- «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.
Источник: Sport24