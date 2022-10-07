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    Кавазашвили: «У Бакаева потенциал великого игрока»

    Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили поговорил о полузащитнике «Зенита» Зелимхане Бакаеве.

    «Через год Бакаев будет основным игроком «Зенита». Ему нужно еще немного времени на адаптацию. У Бакаева потенциал великого игрока. Не могу сказать, что это провальный трансфер для «Зенита», он еще себя окупит», – сказал Кавазашвили.

    • Бакаев перешел летом как свободный агент из «Спартака».
    • В этом сезоне 26-летний Бакаев провел за «Зенит» 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 2 ассиста.
    • «Зенит» с отрывом лидирует в РПЛ.

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    Источник: Sport24

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