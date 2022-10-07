«Бакаев уже усилил «Зенит». Агент – о Зелимхане

Кахор Муминов, сотрудник агентства ProSports Management, ведущего дела полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, высказался о влиянии игрока на петербургскую команду.

– Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев как-то заметил, что Зелимхан Бакаев не усилит сине-бело-голубых. Он оказался прав?

– Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в свое время, и он его не усилил...

– А вы считаете, что Бакаев усилит команду Сергея Семака?

– Да он уже усилил.

– Поясните, пожалуйста.

– Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

– Разве Бакаев сильнее Мостового?

– Не нужно играть в игрушки – сильнее, слабее... Мостовой – один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в «Зените».

Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент – Зелимхан Бакаев.