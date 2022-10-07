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    «Бакаев уже усилил «Зенит». Агент – о Зелимхане

    Кахор Муминов, сотрудник агентства ProSports Management, ведущего дела полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева, высказался о влиянии игрока на петербургскую команду.

    – Бывший спортивный директор «Зенита» Игорь Корнеев как-то заметил, что Зелимхан Бакаев не усилит сине-бело-голубых. Он оказался прав?

    – Наверное, в этом вопросе Игорь Корнеев разбирается лучше всех. Его приглашали в «Зенит» в свое время, и он его не усилил...

    – А вы считаете, что Бакаев усилит команду Сергея Семака?

    – Да он уже усилил.

    – Поясните, пожалуйста.

    – Когда в команду приходит игрок уровня Бакаева, он ее априори усиливает.

    – Разве Бакаев сильнее Мостового?

    – Не нужно играть в игрушки – сильнее, слабее... Мостовой – один из лучших российских футболистов. Мы были причастны к его успеху, сыграли огромную роль в его судьбе. Благодаря нам он появился в «Зените».

    Андрей это знает и ценит. Но на сегодняшний день наш клиент – Зелимхан Бакаев.

    • Летом Бакаев перешел в «Зенит» из «Спартака» на правах свободного агента.
    • В этом сезоне хавбек забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 13 матчах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1042

      qawzsexdr 4 минуты назад

      Что-то незаметно усиления.

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