Кубок России. «Рубин» уступил аутсайдеру Первой лиги «Волге» и вылетел из турнира

Сам ход карьеры Слуцкого говорит о том, что он - слишком переоцененный тренер. У него хорошо подвешен язык, он может на всех произвести благоприятное впечатление. А вот приличных результатов добиться уже нигде не получается. Кто следующий захочет взять его на работу? По-человечески его жаль, ведь так хорошо начинал.
«Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 4-м раунде Кубка России.
«Волга» одержала волевую победу. Команда идет на последнем месте в Первой лиге.
Россия. Кубок. 1/32 финала
Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)
Голы: 0:1 – Косарев, 1; 1:1 – Морозов, 22; 2:1 – Сапета, 66.