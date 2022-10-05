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    Кубок России. «Рубин» уступил аутсайдеру Первой лиги «Волге» и вылетел из турнира

    «Рубин» проиграл ульяновской «Волге» (1:2) в 4-м раунде Кубка России.

    «Волга» одержала волевую победу. Команда идет на последнем месте в Первой лиге.

    Россия. Кубок. 1/32 финала

    Волга (Ульяновск) – Рубин (Казань) – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Косарев, 1; 1:1 – Морозов, 22; 2:1 – Сапета, 66.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:55
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +158

      Ill Ich 1 час назад

      Сам ход карьеры Слуцкого говорит о том, что он - слишком переоцененный тренер. У него хорошо подвешен язык, он может на всех произвести благоприятное впечатление. А вот приличных результатов добиться уже нигде не получается. Кто следующий захочет взять его на работу? По-человечески его жаль, ведь так хорошо начинал.

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      Рейтинг: +1455

      jek718875 1 час назад

      Когда Л.Слуцкому вынесут приговор?

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      Рейтинг: +13933

      Skull_Boy > jek718875 1 час назад

      Это Слуцкий виноват, что руководство Рубина собрало хлам из никому ненужных пенсионеров, из заядлых лавочников команд ПЛ и середины таблицы 1й лиги

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