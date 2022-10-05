Мостовой – о голе Хвичи «Аяксу»: «Было ощущение, что я на поле. Такой же стиль игры»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.
«Я удивлeн статистикой, которую показывает Кварацхелия. Но я не удивлeн тем, что он так играет, потому что я один из немногих, который сказал, как только его увидел, что обратите на него внимание, он хороший парень. Его отличия от других футболистов были сразу видны.
У меня такой же стиль игры был: идти в обводку, обыгрывать влево, вправо, под себя. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был.
Наверное, никто не думал, что Хвича сразу начнeт забивать, учитывая, что он не основной нападающий, а играет слева. Главное, чтобы он продолжал так играть», — сказал Мостовой.
- Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
- Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
- Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».
Источник: «Чемпионат»