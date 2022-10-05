Мостовой – о голе Хвичи «Аяксу»: «Было ощущение, что я на поле. Такой же стиль игры»

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

«Я удивлeн статистикой, которую показывает Кварацхелия. Но я не удивлeн тем, что он так играет, потому что я один из немногих, который сказал, как только его увидел, что обратите на него внимание, он хороший парень. Его отличия от других футболистов были сразу видны.

У меня такой же стиль игры был: идти в обводку, обыгрывать влево, вправо, под себя. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был.

Наверное, никто не думал, что Хвича сразу начнeт забивать, учитывая, что он не основной нападающий, а играет слева. Главное, чтобы он продолжал так играть», — сказал Мостовой.