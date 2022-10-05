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    Мостовой – о голе Хвичи «Аяксу»: «Было ощущение, что я на поле. Такой же стиль игры»

    Бывший футболист сборной России Александр Мостовой высказался об игре полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии.

    «Я удивлeн статистикой, которую показывает Кварацхелия. Но я не удивлeн тем, что он так играет, потому что я один из немногих, который сказал, как только его увидел, что обратите на него внимание, он хороший парень. Его отличия от других футболистов были сразу видны.

    У меня такой же стиль игры был: идти в обводку, обыгрывать влево, вправо, под себя. Когда он забил гол «Аяксу», создалось ощущение, что я на поле был.

    Наверное, никто не думал, что Хвича сразу начнeт забивать, учитывая, что он не основной нападающий, а играет слева. Главное, чтобы он продолжал так играть», — сказал Мостовой.

    • Всего Кварацхелия забил 6 мячей и отдал 3 голевые передачи в 11 матчах за итальянский клуб.
    • Хвича перешел в «Наполи» этим летом.
    • Грузин играл в России за «Локомотив» и «Рубин».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +832

      FaTeK1945ru 28 минут назад

      ...а я смотрю,не Мостовой ли играет? Оказывается Хвича...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17313

      Cleaner 46 минут назад

      Не удержался Мостовой, себя похвалил...)))

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