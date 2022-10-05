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    Непомнящий считает этот сезон РПЛ уникальным

    Бывший тренер «Томи» Валерий Непомнящий высказался об уровне РПЛ.

    «У меня есть сомнения, что уровень российского футбола упал. Ещe до начала чемпионата говорил, что нынешний сезон уникален в том смысле, что есть шанс у отечественных игроков — особенно у молодых — проявить себя.

    Конкуренции с легионерами стало меньше. Примеры таких команд, как «Краснодар», «Крылья Советов» и «Ростов», говорят, что молодeжь прибавляет, растeт и развивается.

    Доверие к молодым может принести позитивные плоды. Я приветствую команды, которые опираются на отечественных игроков.

    Лично мне интересно смотреть РПЛ. У меня позитивное отношение к нашему чемпионату. Думаю, что и борьба на всех этапах будет серьeзной. Исключение — «Зенит», который всех превосходит», — сказал Непомнящий.

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    Источник: «Чемпионат»

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