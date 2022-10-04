Азмун и Тареми выйдут на матч ЛЧ в черных напульсниках в знак поддержки протестов в Иране

Нападающий «Байера» Сердар Азмун и форвард «Порту» Мехди Тареми поддержат протесты в Иране в матче Лиге чемпионов.

По информации Каве Солхекола, иранские футболисты выйдут на матч «Порту» – «Байер» в черных напульсниках.