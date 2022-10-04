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    Азмун и Тареми выйдут на матч ЛЧ в черных напульсниках в знак поддержки протестов в Иране

    Нападающий «Байера» Сердар Азмун и форвард «Порту» Мехди Тареми поддержат протесты в Иране в матче Лиге чемпионов.

    По информации Каве Солхекола, иранские футболисты выйдут на матч «Порту»«Байер» в черных напульсниках.

    • 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
    • Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
    • Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.

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    Источник: твиттер Каве Солхекола

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    Сегодня, 19:44
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +50519

      MaxRnD 3 минуты назад

      Не зря видать Артёмка эту Зулейху в раздевалке обрамлял

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