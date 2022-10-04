Азмун и Тареми выйдут на матч ЛЧ в черных напульсниках в знак поддержки протестов в Иране

Не зря видать Артёмка эту Зулейху в раздевалке обрамлял
Нападающий «Байера» Сердар Азмун и форвард «Порту» Мехди Тареми поддержат протесты в Иране в матче Лиге чемпионов.
По информации Каве Солхекола, иранские футболисты выйдут на матч «Порту» – «Байер» в черных напульсниках.
- 16 сентября в Иране начались массовые протесты после смерти 22-летней Махсы Амини.
- Полиция нравов задержала ее за «неправильное» ношение хиджаба.
- Девушка скончалась в больнице после того, как ее привезли из полицейского участка.