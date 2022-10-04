Стала известна символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored. Игроков «Спартака» нет

Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 11-го тура чемпионата России.

В нее вошли три игрока «Краснодара», по два игрока «Урала» и «Оренбурга», а также по игроку из ЦСКА, «Факела», «Ахмата» и «Зенита».

Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодара»);

Защитники: Кристиан Рамирес, Сергей Волков (оба – «Краснодар»), Сергей Божин («Факел»), Антон Швец («Ахмат»);

Полузащитники: Александр Юшин, Даниэль Мишкич (оба – «Урал»), Лукас Вера («Оренбург»), Малком («Зенит»);

Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Владимир Сычевой («Оренбург»).