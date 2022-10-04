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    Стала известна символическая сборная 11-го тура РПЛ по версии WhoScored. Игроков «Спартака» нет

    Портал WhoScored опубликовал символическую сборную 11-го тура чемпионата России.

    В нее вошли три игрока «Краснодара», по два игрока «Урала» и «Оренбурга», а также по игроку из ЦСКА, «Факела», «Ахмата» и «Зенита».

    Вратарь: Матвей Сафонов («Краснодара»);

    Защитники: Кристиан Рамирес, Сергей Волков (оба – «Краснодар»), Сергей Божин («Факел»), Антон Швец («Ахмат»);

    Полузащитники: Александр Юшин, Даниэль Мишкич (оба – «Урал»), Лукас Вера («Оренбург»), Малком («Зенит»);

    Нападающие: Фeдор Чалов (ЦСКА), Владимир Сычевой («Оренбург»).

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    Источник: WhoScored

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +253

      ЭтожЯ 13 минут назад

      Кажется грянет "бомбёж" .

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      Рейтинг: +1534

      PNZ1985 14 минут назад

      А-ха-ха

      0
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      Рейтинг: +199

      Эном айс 15 минут назад

      Не., .ну ладно Малком, Саффонище..Ну, Федя пробежался хорошо..А остальные люди кто?
      И хрен с ним на амбиции.. А где Антоха?

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      Рейтинг: +204

      Avitaminoz > Эном айс 4 минуты назад

      А нафига Антоха? У нас же каждый день паненку фигачут да и в принципе переламывают ход игры.

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