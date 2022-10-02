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    Экс-директор «Чертаново Ларин рассказал о первом дне в СИЗО

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как проводит время в СИЗО.

    «Приехал в изолятор в 2 часа ночи, на следующий день уже смотрел в камере матч «Крылья Советов»«Факел». Ждал гола от Дмитрия Цыпченко, но он не забил.

    После этого показали «Спартак»«Зенит», но я не смог досмотреть из-за объявленного в изоляторе отбоя. Подумал, что было бы хорошо, если бы РФС начинал трансляции матчей пораньше, учитывая время, когда в СИЗО выключают свет.

    Больше спасибо всем за поддержку», – написал Ларин в социальной сети.

    • Ларин проведет 3 года в колонии общего режима.
    • По версии следствия, Ларин завышал численность игроков академии «Чертаново», чтобы получать повышенное финансирование.

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    Источник: «Бомбардир»

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    02.10.2022 23:44
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