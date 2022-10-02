Экс-директор «Чертаново Ларин рассказал о первом дне в СИЗО

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин рассказал, как проводит время в СИЗО.

«Приехал в изолятор в 2 часа ночи, на следующий день уже смотрел в камере матч «Крылья Советов» – «Факел». Ждал гола от Дмитрия Цыпченко, но он не забил.

После этого показали «Спартак» – «Зенит», но я не смог досмотреть из-за объявленного в изоляторе отбоя. Подумал, что было бы хорошо, если бы РФС начинал трансляции матчей пораньше, учитывая время, когда в СИЗО выключают свет.

Больше спасибо всем за поддержку», – написал Ларин в социальной сети.